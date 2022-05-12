Лоза рассказал, почему Леонидов переехал в Израиль

С началом военной операции на Украине некоторые знаменитости решили переехать жить в Израиль. Среди них оказались шоумен Максим Галкин, певица Алла Пугачева, а также основатель группы «Секрет» Максим Леонидов.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Артист подчеркнул, что решил эмигрировать еще до февраля, поэтому его решение никак не связано с политической ситуацией в мире.

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами остается в Израиле», — подчеркнул Леонидов.

Певец Юрий Лоза решил прокомментировать отъезд знаменитости.

«Ну уехал и уехал. Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? Где живет Киркоров в свободное время? Также в Майами, у него там дом. За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда», — высказался артист.

Также Лоза отметил, что если бы у него и была недвижимость за границей, то он бы все равно остался жить в России.