Крис Дженнер показала новый дом с отдельной комнатой для посуды и хрусталя

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Крис Дженнер показала новый дом, в котором есть отдельная комната для коллекционной посуды. Об этом пишет издание Daily Mail. После продолжительного ремонта Крис Дженнер переехала в новый дом в Калабасасе и устроила вечеринку в честь долгожданного новоселья. На вечеринке присутствовали ее дочери Ким, Хлоя и Кортни, а также самые близкие друзья — Эллен ДеДженерес и Фэй Резник. По словам самой Крис Дженнер, новый дом был ее давней мечтой и стал лучшим подарком на 66-летие. Она показала семье и друзьям кинотеатр, барную комнату с роялем, тренажерный зал и свою гордость — отдельную комнату, в которой хранится ее коллекция посуды и хрусталя. Кортни и Хлоя были в восторге от интерьера нового дома своей матери. "Дом моей мамы прекрасен. Я знаю, что это все, о чем она мечтала", — сказала Кортни Кардашьян. Хлоя добавила, что "жить в мире Крис Дженнер – это просто абсолютная сказочность". Сама Крис Дженнер призналась, что больше всего на свете любит проводить время со своей семьей и надеется, что дети и друзья будут чаще собираться в ее новом доме. После ее слов Хлоя Кардашьян произнесла тост: "С днем рождения мою прекрасную маму. Ты ` причина всего, ты — королева всех королев, и мы все так благодарны, что ты есть в нашей жизни". Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Ким Кардашьян показала второе платье Мэрилин Монро для Met Gala.