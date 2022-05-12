Пэрис Хилтон рассказала о пережитом в 16 лет насилии

Звезда реалити-шоу и модель Пэрис Хилтон подробно рассказала о пережитом сексуальном насилии во время нахождения в специализированном центре по лечению трудных подростков Provo Canyon School, куда ее отправили на несколько месяцев в 16-летнем возрасте. Ее комментарий приводит Newsweek.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам 41-летней наследницы отелей Hilton, ее опасения начались сразу после того, как сотрудники школы-интерната сообщили ее родителям о том, что она страдает от синдрома дефицита внимания. В контексте лечения был упомянут метод «жесткой любви», который и насторожил Хилтон.

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«В первый день мне приказали снять всю одежду, присесть на корточки и покашлять — за всем внимательно наблюдали сотрудники мужского пола. Меня заставили поверить, что это была законная рутинная проверка на наличие контрабанды»,

— рассказывает модель.

Хилтон утверждает, что регулярно подвергалась «фиктивным» гинекологическим осмотрам посреди ночи во время пребывания в лечебнице. Кроме того, находясь под воздействием выписанных лекарств, она не осознавала ужасы происходящего. Любой отказ инфлюэнсера от указаний воспитателей интерната грозил заключением в «крошечную комнату из шлакоблоков, где нет ничего, кроме канализации и рулона туалетной бумаги».

«Этот опыт, а также физическое, эмоциональное и сексуальное насилие, которому я подвергалась, привели к многолетней бессоннице и сложному посттравматическому стрессовому расстройству, с которым я и другие люди боролись годами»,

— делится знаменитость.

По словам официального представителя Provo Canyon School, школа «не оправдывает и не пропагандирует какие-либо формы жестокого обращения с детьми», а о любых предполагаемых нарушениях немедленно сообщается в государственные регулирующие органы и службы защиты детей.