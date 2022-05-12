Газманов раскрыл секрет своей стройной фигуры

Певец Олег Газманов в разговоре с "Пятым каналом" признался: секрет его стройной фигуры в 70 лет заключается в том, что он дважды в неделю устраивает разгрузочные дни.

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"В два часа обедаю и до следующего утра я не ем ничего. Получается 16-18 часов. За это время клетка, не получая ничего, сама себя перерабатывает",

— рассказал Газманов.

Более того, по словам певца, он уже примерно 40 лет находится в одном весе. Газманов добавил, что за один концерт может скинуть три килограмма, так как из организма "выпаривается" лишняя жидкость.