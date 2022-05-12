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39 минут назад

Олег Газманов признался, что устраивает разгрузочные дни

Газета.Ru

Певец Олег Газманов в разговоре с "Пятым каналом" признался: секрет его стройной фигуры в 70 лет заключается в том, что он дважды в неделю устраивает разгрузочные дни.

Газманов раскрыл секрет своей стройной фигуры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В два часа обедаю и до следующего утра я не ем ничего. Получается 16-18 часов. За это время клетка, не получая ничего, сама себя перерабатывает",

— рассказал Газманов.

Более того, по словам певца, он уже примерно 40 лет находится в одном весе. Газманов добавил, что за один концерт может скинуть три килограмма, так как из организма "выпаривается" лишняя жидкость.

Вместе с этим музыкант признался, что супруга просит его поправиться. Однако сам Газманов не согласен с таким предложением и намерен и дальше следить за своей фигурой.

Звёзды,Олег Газманов,
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