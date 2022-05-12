«Просто копия»: рэпер Федук показал лицо 2-месячной дочки

Рэпер Федук (настоящее имя Федор Инсаров) и его жена бизнесвумен Александра Новикова впервые стали родителями в начале марта 2022 года. Супруги не стали скрывать лицо своей дочери — они показали кадр Нины, сделанный после родов. Однако, с того момента молодые родители не публиковали фото своей наследницы.

Рэпер Федук решил порадовать поклонников семейным кадров, опубликовав его в своем Telegram-канале. На снимке запечатлены Александра, которая держит на руках Нину, смотрящую прямо в кадр, и Федор, обнимающий супругу за бедра.

Социальные сети

«На кого похож этот чизбургер?»,

— подписал артист этот снимок.

Поклонники стали спорить, на кого же больше похожа маленькая Нина. Некоторые пребывают в уверенности, что малышка — копия своего дедушки, ресторатора Аркадия Новикова. Но куда больше подписчиков считают, что девочка — вылитый отец: «Ну просто копия Феди», «Копия папа», «Малышка точная копия», «Федя как же похож на вас !», «Копия батька », «Похож!)))», «Ксерокопия папина», «Папина доча!!!», «Как Нина на папу похожа ».(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены)