Мадонна обратилась за советом по пластике к трансгендеру

По словам Алвеса, который сделал каминг-аут как трансгендерная женщина Джессика, знаменитости встречались в 2017 году, но в то время певица была менее разговорчивой. Спустя три года они снова столкнулись на одной из вечеринок их общего друга в Лондоне. Тогда 63-летняя поп-исполнительница поприветствовала 38-летнюю телезвезду, сделала несколько комплиментов по поводу ее внешности и спросила, как «кожа на ее лице стала такой упругой». На это Джессика ответила, что для улучшения качества кожи «сделала несколько процедур с инъекциями по усилению выработки собственного коллагена».