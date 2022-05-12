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16 минут назад

Мадонна обратилась за советом по пластике к трансгендеру с внешностью Барби

Lenta.ru

Американская певица Мадонна обратилась за советом по пластическим операциям к бразильцу Родриго Алвесу с внешностью куклы Барби. Соответствующий материал появился на DailyMail.

Мадонна обратилась за советом по пластике к трансгендеру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Алвеса, который сделал каминг-аут как трансгендерная женщина Джессика, знаменитости встречались в 2017 году, но в то время певица была менее разговорчивой. Спустя три года они снова столкнулись на одной из вечеринок их общего друга в Лондоне. Тогда 63-летняя поп-исполнительница поприветствовала 38-летнюю телезвезду, сделала несколько комплиментов по поводу ее внешности и спросила, как «кожа на ее лице стала такой упругой». На это Джессика ответила, что для улучшения качества кожи «сделала несколько процедур с инъекциями по усилению выработки собственного коллагена».

Известно, что с 2004 года Алвес подверглась более 50 пластическим операциям. Новая внешность обошлась героине материала в 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей). Отмечается, что все деньги пошли, в частности, на увеличение груди и ягодиц, а также удаление кадыка.

В апреле Родриго Алвес принял участие в фотосессии, в которой показал поклонникам свое тело без одежды. На кадрах опубликованного ролика видно, как стилисты готовят «живую Барби» к съемке. Телезвезда была одета в короткие шорты, туфли на шпильках и джинсовую накидку, полностью оголяющую ее грудь и живот.

Звёзды,Мадонна,Родриго Алвес,
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