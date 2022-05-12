Сбросившая 35 килограммов актриса вышла на публику

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, продемонстрировала фигуру и порадовала фанатов, выйдя на публику. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Звезда фильма «Идеальный голос» посетила премьеру комедии Senior Year в Лос-Анджелесе, в которой она сыграла главную роль. Папарацци сняли знаменитость в облегающем платье длины макси зеленого цвета, которое было украшено блестящими пайетками и глубоким фигурным декольте. Образ актрисы дополнили лодочки на каблуках и нюдовый макияж.

Читателей издания восхитил внешний вид Уилсон, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными фотографиями.

«Красотка», «Как же она похудела», «Просто идеальная», «Я в шоке!», «Ребел выглядит моложе своих коллег», «Горжусь Уилсон», «Суперская»,

— высказывались восторженные поклонники.