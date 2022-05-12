Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
55 минут назад

Сбросившая 35 килограммов актриса вышла на публику в платье с глубоким декольте

Lenta.ru

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, продемонстрировала фигуру и порадовала фанатов, выйдя на публику. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Сбросившая 35 килограммов актриса вышла на публику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Звезда фильма «Идеальный голос» посетила премьеру комедии Senior Year в Лос-Анджелесе, в которой она сыграла главную роль. Папарацци сняли знаменитость в облегающем платье длины макси зеленого цвета, которое было украшено блестящими пайетками и глубоким фигурным декольте. Образ актрисы дополнили лодочки на каблуках и нюдовый макияж.

Читателей издания восхитил внешний вид Уилсон, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными фотографиями.

«Красотка», «Как же она похудела», «Просто идеальная», «Я в шоке!», «Ребел выглядит моложе своих коллег», «Горжусь Уилсон», «Суперская»,

— высказывались восторженные поклонники.

В ноябре 2021 года Уилсон перечислила упражнения, которые помогли ей избавиться от лишних килограммов. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.

Звёзды,Ребел Уилсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители