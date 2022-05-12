Певица Адель с бойфрендом переехала в новый особняк

Артистка поделилась фото, на котором позирует с ключами от нового дома. Певица Адель не слишком активно рассказывает о событиях личной жизни, но сегодня она сделала исключение, разместив в соцсетях фото со своим бойфрендом Ричем Полом.

За спинами влюбленных их новых особняк в Лос-Анджелесе. Счастливый Пол держит в руках ключи от дома, а Адель, улыбаясь, стоит рядом. Так артистка намекнула поклонникам на то, что её и ее любимого можно поздравлять с новосельем.