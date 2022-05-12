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1 час назад

Певица Адель с бойфрендом переехала в новый особняк

Inc-News

Артистка поделилась фото, на котором позирует с ключами от нового дома. Певица Адель не слишком активно рассказывает о событиях личной жизни, но сегодня она сделала исключение, разместив в соцсетях фото со своим бойфрендом Ричем Полом.

Певица Адель с бойфрендом переехала в новый особняк
Фото: Inc-NewsInc-News

За спинами влюбленных их новых особняк в Лос-Анджелесе. Счастливый Пол держит в руках ключи от дома, а Адель, улыбаясь, стоит рядом. Так артистка намекнула поклонникам на то, что её и ее любимого можно поздравлять с новосельем.

Дом, купленный Адель, ранее принадлежал Сильвестру Сталлоне. В роскошном особняке целых 8 спален, а ванных комнат еще больше —12. К услугам новых хозяев дома также домашний кинотеатр и тренажерный зал.

Звёзды,Адель,Сильвестр Сталлоне,
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