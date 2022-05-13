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1 час назад

«Она хороша в этом»: раскрыт тайный талант Кейт Миддлтон

Экспресс газета

Супруга старшего внука британской королевы является для британцев эталоном стиля и хороших манер. Но, несмотря на публичность, многие поклонники прекрасной Кэтрин и по сей день не знали об одном ее увлечении.

«Она хороша в этом»: раскрыт тайный талант Кейт Миддлтон
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Скромность можно назвать одной из отличительных черт Кейт Миддлтон. Она предпочитает не распространяться о собственных умениях, но, когда дело доходит до практики, проявляет себя просто восхитительно.

Так, накануне Нового года герцогиня Кембриджская порадовала народ чудесной игрой на рояле, а теперь стало известно еще об одном ее тайном таланте. Выяснилось, что супруга принца Уильяма просто обожает кулинарию, хотя и имеет целый штат прислуги.

По сведениям известного блогера Мэтта Адларда, особенно хорошо Миддлтон удаются праздничные торты. Чаще всего она демонстрирует навыки кондитера на детских днях рождения.

«Я прекрасно понимаю, что у нее на сегодняшний день лучший опыт в приготовлении детских тортов на день рождения. Кейт выросла в ту эпоху, когда домашняя выпечка являлась очень популярной, она смотрела Bakeoff и все кулинарные программы по телевизору. Определенно она очень хороша в этом», – считает эксперт.

Однако в королевской семье очень чтут традиции, которые наверняка не предусматривают подобных сценариев. О том, чтобы герцогини хлопотали на кухне, как простые поварихи, вряд ли можно было бы помыслить еще несколько десятилетий назад.

Звёзды,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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