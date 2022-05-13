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2 часа назад

Тимати намекнул на рождение третьего ребенка

Вечерняя Москваиещё 1

Рэпер Тимати в пятницу, 13 мая, в социальных сетях намекнул на возможное пополнение в своей семье.

Тимати намекнул на рождение третьего ребенка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Исполнитель опубликовал видео, на котором едет на велосипеде с двумя своими детьми — дочерью Алисой и сыном Ратмиром. При этом Тимати написал, что если постараться, то на транспортное средство поместится еще один ребенок.

— Добавлю переднюю корзину и поместится третий, — заявил рэпер.

Некоторые фанаты музыканта уже готовятся поздравлять его с пополнением в семье. Другие поклонники же размышляют, кто станет матерью ребенка.

«Тимати ждет третьего ребенка: теперь во всех заголовках страны», «Осталось найти красивую маму», «Надо сделать шоу, кто хочет родить от Тимати», — комментируют публикацию подписчики рэпера.

Примечательно, что два предыдущих ребенка музыканта родились от двух разных матерей — моделей Алены Шишковой и Анастасии Решетовой, передает «Пятый канал».

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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