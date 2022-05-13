Тимати намекнул на рождение третьего ребенка

Рэпер Тимати в пятницу, 13 мая, в социальных сетях намекнул на возможное пополнение в своей семье.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Исполнитель опубликовал видео, на котором едет на велосипеде с двумя своими детьми — дочерью Алисой и сыном Ратмиром. При этом Тимати написал, что если постараться, то на транспортное средство поместится еще один ребенок.

— Добавлю переднюю корзину и поместится третий, — заявил рэпер.

Некоторые фанаты музыканта уже готовятся поздравлять его с пополнением в семье. Другие поклонники же размышляют, кто станет матерью ребенка.

«Тимати ждет третьего ребенка: теперь во всех заголовках страны», «Осталось найти красивую маму», «Надо сделать шоу, кто хочет родить от Тимати», — комментируют публикацию подписчики рэпера.