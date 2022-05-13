Почему экс-супруга Амирана Сардарова пытается спасти его репутацию

В феврале Амиран Сардаров и внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева объявили о разводе. Их брак не продержался и года. Позже девушка обвинила экс-возлюбленного в физическом и эмоциональном насилии, а также заявила, что он украл ее драгоценные украшения. Что сейчас происходит в отношениях пары, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

После заявлений Мариам Тилляевой репутация блогера сильно пострадала: он неоднократно пытался публично вступить с ней в диалог, чтобы ответить на ее обвинения, но поклонники уже вынесли ему свой вердикт — виновен по всем пунктам. Однако не все так просто: внезапно Сардаров и Тилляева объявили о том, что снова вместе, чем изрядно шокировали публику.

«Да, мы действительно помирились с ней. Я уехал на майских в Дубай, мы все это время долго переписывались, разбирались в отношениях и в какой-то момент я понял, что люблю ее. Это тот человек, с которым я хочу быть. Взял ей билеты ко мне. После долгих разговоров мы решили попробовать все сначала»,

— признался блогер порталу PEOPLETALK.

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Правда, оказалось, что воссоединение пары оказалось липовым. Об этом рассказала Тилляева в социальных сетях.

«Мы с Амираном не вместе. Я ему желаю всего хорошего. Сняв последний ролик, я помогла ему восстановить репутацию. Мне его было жалко, и я посчитала, что слишком грубо выразилась в первый раз»,

— поделилась Мариам.

Поклонники тут же обвинили пару в дешевом хайпе, некоторые даже отметили, что Сардарова уже не спасти: его карьера и репутация уже сильно подпорчены. Что же будем следить за развитием событий, кто знает, чем еще нас смогут удивить Амиран и Мариам.