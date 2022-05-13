Рудковская распродает свои вещи со скидками

Стало известно, что светская львица Яна Рудковская выставила на продажу часть своего гардероба на онлайн-платформе Oskelly. Об этом сообщает Spletnik.
Одним из лотов оказалась олимпийка из коллекции Supreme x Louis Vuitton. Первоначально супруга фигуриста указала стоимость в 2,7 миллиона рублей. Но потом решила немного сбить цену — до 2 миллионов рублей. В соцсетях это событие, конечно, не прошло мимо:
«Яна Рудковская всегда говорит, что скупает LV в промышленных количествах, потому что это инвестиции. И вот отдала в продажу некогда очень желанный лот из коллаба Supreme и LV. Уж как все бились за эти вещи, как напрягали все связи, как "звонили в Париж", чтобы достать хоть что-нибудь. Впрочем, выставляя цену за скромную олимпийку, Яна явно решила посчитать и монетизировать все свои усилия»,
— пишет телеграм-канал «Героиня Татлера».
Ранее мы писали о том, что Рудковская раскрыла, сколько зарабатывает.