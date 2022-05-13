Странные привычки знаменитостей

Необычные, забавные, а иногда раздражающие ритуалы есть почти у всех, и звезды — не исключение.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Поклонники и папарацци следят за каждым шагом знаменитостей и знают о них почти все, поэтому звездам необходимо казаться идеальными. Но артисты — тоже всего лишь люди, а значит, у многих из них есть странные и порой смешные привычки.

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Кэмерон Диаз

Актриса знает все о том, как выглядеть потрясающе, подружиться со своим телом и получать удовольствие от жизни. Правда, иногда ей сложно справиться с фобией, возникшей в детстве. Кэмерон боится микробов и считает, что случайное касание к грязной поверхности может обернуться для нее серьезной болезнью. Поэтому Диаз открывает дверные ручки локтями.

В одном из шоу она призналась, что это выглядит весьма странно, ей приходится объяснять, почему она задержалась на входе. Если дверь приходится открывать во время съемок в кино, Кэмерон долго настраивается, а после команды «Снято!» бежит обрабатывать руки антисептиком. Страшно представить, насколько усилилась фобия актрисы во время пандемии коронавируса.

Джонни Депп

Жизнь капитана Джека Воробья полна стресса: то бывшая жена обвиняет в домашнем насилии, то фанат решает принять ванну в особняке Джонни. Расслабляется Депп проверенными способами: отправляется посмотреть на звезды в пустыню, проводит вечер у камина с бокалом вина или… играет в Барби. Да, именно так!

У знаменитости целая коллекция культовых кукол, он обожает менять им наряды и прически, а иногда использует, чтобы подготовиться к роли и найти правильные интонации для персонажа.

Дэвид Бекхэм

Футболист очень щепетилен в вопросах поддержания порядка, а бардак в холодильнике просто сводит его с ума. Поэтому Дэвид следит за тем, как хранятся продукты, самостоятельно. В его холодильнике для всего отведено специальное место, но главное, у каждого продукта должна быть пара.

В интервью Бекхэм признавался, что третья банка газировки способна испортить его день, поэтому он иногда просто выкидывает ее.

Пересчитывает Дэвид овощи и фрукты, яйца, молоко, а соусы обязательно покупает в упаковках по две или четыре штуки.

Виктория Бекхэм

Супруга Дэвида страдает от гермофобии и постоянно носит с собой антисептик и спиртовые салфетки, она обрабатывает любую поверхность, которой касается. Правда, чистюлей Викторию назвать нельзя: звезда обожает разбрасывать вещи, из-за чего часто ругается с педантичным мужем.

Однажды, войдя в комнату отеля, футболист едва не потерял сознание: Виктория оставила полотенца на полу, а рядом с раковиной в ванной — использованные ватные диски и салфетки, которыми снимала макияж, вытащила вещи из чемоданов и бросила их на кровать. У Дэвида случилась паническая атака!

А еще Виктория хранит все срезанные ногти, считая, что в них ее сила.

Сара Джессика Паркер

Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» была настоящим шопоголиком: чтобы расслабиться, она покупала очередную пару дизайнерских туфель. Сама Сара живет скромно и к одежде равнодушна, но у актрисы есть другая странная привычка. Она постоянно закусывает щеки, иногда так сильно, что на слизистой появляются ранки и шрамы.

Сара призналась, что не отдает себе отчет в этом, зато на фото у нее всегда шикарные скулы.

Хайди Клум

Супермодель не расстается с мешочком, в котором хранятся ее молочные зубы. Когда-то Хайди услышала, что такой артефакт поможет ей стать успешной и здоровой, теперь она всегда держит мешочек в кармане и пересчитывает зубы, когда близка к панической атаке.

Принц Гарри