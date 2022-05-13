Милявская стала лицом рекламной кампании Vivienne Sabo

Лолита Милявская снялась в рекламном ролике новой туши Vivienne Sabo. Об этом сообщается в Telegram-канале бренда.
В серии видео для рекламы туши Femme Fatale певица будет делиться полезными советами.
Первый опубликованный ролик назвался "О женихах". В нем Лолита Милявская отвечала на вопрос: "Что делать, если парень позвал тебя замуж?"
В ответ на это Милявская поделилась следующими рассуждениями:
"Если бы меня, то я бы усыновила, а если тебя — поживи еще".
В прошлом году исполнительница становилась лицом рекламной кампании ювелирного бренда Sokolov и пельменей "Sибирская коллекция", а в 2019-м Лолита Милявская стала амбассадором помады Viva Glam от Mac Cosmetics.