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1 час назад

Лолита Милявская стала лицом рекламной кампании Vivienne Sabo

Газета.Ru

Лолита Милявская снялась в рекламном ролике новой туши Vivienne Sabo. Об этом сообщается в Telegram-канале бренда.

Милявская стала лицом рекламной кампании Vivienne Sabo
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В серии видео для рекламы туши Femme Fatale певица будет делиться полезными советами.

Первый опубликованный ролик назвался "О женихах". В нем Лолита Милявская отвечала на вопрос: "Что делать, если парень позвал тебя замуж?"

В ответ на это Милявская поделилась следующими рассуждениями:

"Если бы меня, то я бы усыновила, а если тебя — поживи еще".

В прошлом году исполнительница становилась лицом рекламной кампании ювелирного бренда Sokolov и пельменей "Sибирская коллекция", а в 2019-м Лолита Милявская стала амбассадором помады Viva Glam от Mac Cosmetics.

Звёзды,Лолита Милявская,
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