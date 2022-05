Певица Мадонна выпустила коллекцию откровенных NFT-видео

В анимационных роликах обнаженный аватар артистки рожает разные растения, бабочек, а также других роботизированных насекомых. Серия NFT под названием Mother of Creation («Мать Творения») состоит из трех токенов: Mother of Nature («Мать Природы»), Mother of Evolution («Мать Эволюции») и Mother of Technology («Мать Технологий»).