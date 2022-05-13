Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Певица Мадонна выпустила коллекцию откровенных NFT-видео

Lenta.ru

63-летняя американская певица Мадонна совместно с художником Beeple выпустили коллекцию откровенных NFT-видео. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица Мадонна выпустила коллекцию откровенных NFT-видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В анимационных роликах обнаженный аватар артистки рожает разные растения, бабочек, а также других роботизированных насекомых. Серия NFT под названием Mother of Creation («Мать Творения») состоит из трех токенов: Mother of Nature («Мать Природы»), Mother of Evolution («Мать Эволюции») и Mother of Technology («Мать Технологий»).

Видеоролики, символизирующие связь между креативностью и рождением ребенка, сопровождаются стихотворениями Мадонны и персидского поэта-мистика Джалаладдина Руми. Желающие могут приобрести коллекцию на аукционе в маркетплейсе SuperRare, который проходит до 13 мая включительно.

Вырученные от продажи NFT-видео деньги певица направит в благотворительные фонды, помогающие женщинам и детям, оказавшимся в беде.

Звёзды,Мадонна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители