Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Келли Осборн ждет первенца

WomanHit.ru

Отцом будущего ребенка является музыкант Сид Уилсон.

Келли Осборн ждет первенца
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Британская певица Келли Осборн, дочь Оззи и Шэрон Осборн, беременна. 37-летняя артистка ждет ребенка от своего избранника — 45-летнего музыканта Сида Уилсона. Радостной новостью звезда поделилась в личном блоге. Келли опубликовала снимок, на котором она запечатлена с УЗИ.

«Я знаю, что последние несколько месяцев я была очень тихой, поэтому я подумала, что хотела бы поделиться со всеми вами тем, почему… Я на седьмом небе от счастья! Объявляю, что собираюсь стать мамой. Сказать, что я счастлива, — это ничего не сказать. Я в восторге!»

— заявила певица.

Осборн и Уилсон состоят в отношениях с осени прошлого года. Свой роман знаменитости подтвердили в День всех влюбленных. Ранее артисты в течение 23 лет дружили.

Звёзды,Келли Осборн,Шэрон Осборн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители