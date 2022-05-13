Келли Осборн ждет первенца

«Я знаю, что последние несколько месяцев я была очень тихой, поэтому я подумала, что хотела бы поделиться со всеми вами тем, почему… Я на седьмом небе от счастья! Объявляю, что собираюсь стать мамой. Сказать, что я счастлива, — это ничего не сказать. Я в восторге!»