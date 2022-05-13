Келли Осборн ждет первенца

Отцом будущего ребенка является музыкант Сид Уилсон.
Британская певица Келли Осборн, дочь Оззи и Шэрон Осборн, беременна. 37-летняя артистка ждет ребенка от своего избранника — 45-летнего музыканта Сида Уилсона. Радостной новостью звезда поделилась в личном блоге. Келли опубликовала снимок, на котором она запечатлена с УЗИ.
«Я знаю, что последние несколько месяцев я была очень тихой, поэтому я подумала, что хотела бы поделиться со всеми вами тем, почему… Я на седьмом небе от счастья! Объявляю, что собираюсь стать мамой. Сказать, что я счастлива, — это ничего не сказать. Я в восторге!»
— заявила певица.
Осборн и Уилсон состоят в отношениях с осени прошлого года. Свой роман знаменитости подтвердили в День всех влюбленных. Ранее артисты в течение 23 лет дружили.