Американская модель Кендалл Дженнер попыталась нарезать овощи и опозорилась перед камерой. Соответствующие посты появились в Twitter.

В новом эпизоде реалити-шоу «Кардашьян», которое транслируется на стриминговом сервисе Hulu, манекенщица приехала к матери Крис Дженнер в ее дом в Лос-Анджелесе. Телезвезда решила приготовить себе закуску и начала самостоятельно резать огурец, отказавшись от предложения родительницы воспользоваться помощью ее личного шеф-повара.

На размещенных кадрах видно, что модель не понимает, как правильно держать нож, поэтому долго и неумело измельчает продукт. В конечном счете Крис Дженнер все же попросила повара приготовить блюдо для дочери.

Действия модели рассмешили пользователей сети, о чем они принялись писать в Twitter.