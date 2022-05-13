Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Кендалл Дженнер попыталась нарезать овощи и опозорилась

Lenta.ru

Американская модель Кендалл Дженнер попыталась нарезать овощи и опозорилась перед камерой. Соответствующие посты появились в Twitter.

Кендалл Дженнер попыталась нарезать овощи и опозорилась
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В новом эпизоде реалити-шоу «Кардашьян», которое транслируется на стриминговом сервисе Hulu, манекенщица приехала к матери Крис Дженнер в ее дом в Лос-Анджелесе. Телезвезда решила приготовить себе закуску и начала самостоятельно резать огурец, отказавшись от предложения родительницы воспользоваться помощью ее личного шеф-повара.

На размещенных кадрах видно, что модель не понимает, как правильно держать нож, поэтому долго и неумело измельчает продукт. В конечном счете Крис Дженнер все же попросила повара приготовить блюдо для дочери.

Действия модели рассмешили пользователей сети, о чем они принялись писать в Twitter.

«Просто посмотрите на то, как Кендалл режет огурцы», — высказался комментатор @s4toruu. «Прежде чем подумать, что вы делаете что-то плохо, просто посмотрите, как Дженнер режет огурец», — согласился юзер @livinL4rge. «Я только что посмотрела, как Кендалл пытается порезать огурец, и это самая позорная вещь, которую я когда-либо видела», — пошутила блогерша @rundooz7.

Звёзды,Крис Дженнер,Кендалл Дженнер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители