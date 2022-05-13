“Ужасные мучения”: Ксения Собчак о родах

В браке с Максимом Виторганом Ксения Собчак впервые стала мамой. Это стало неожиданностью для всех. Ведь раньше телеведущая нелестно отзывалась о детях, называя их “маленькими гаденышами”.
Сейчас Ксения признается, что полюбила чужих детей только после появления сына Платона в 2016 году. Во время беременности, женщине часто советовали прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы не мучаться во время родов. Однако Ксения решила все-таки родить самостоятельно. Не так давно, Собчак вспоминала, как брала интервью у писателя Владимира Сорокина.
Мужчина поинтересовался у Ксении Собчак, как она рожала. Женщину немного ошеломил такой вопрос от мужчины, но все же она рассказала о процессе своих родов. Телеведущая поинтересовалась, почему ему так интересна эта тема.
“Ну, просто, это единственное в жизни, чему я завидую… Так как я не рожден женщиной, я никогда не смогу этого испытать. Это моя судьба как мужчины”, – сказал Сорокин.
Сама же Ксения Собчак совершенно не жалеет о том, что родила сына самостоятельно, без наркоза и не стала ложиться под нож.
“Это такая вещь, которая может быть, в моей жизни один раз произойдет.. И да, это ужасные мучения. Но это некий экспириенс! А я всегда за экспириенс”, – отметила телеведущая.
Знаменитость отмечает, что после рождения малыша ее жизнь очень изменилась. Она не исключает, что может родить второго ребенка, однако многодетной матерью становиться не собирается. Собчак считает, что лучше вложиться в одного ребенка, дать ему все самое лучшее. Напомним, что спустя пару лет после рождения сына, Собчак и Виторган развелись. Ксения быстро нашла замену бывшему мужу. Сейчас она замужем за Константином Богомоловым. У режиссера есть дочь от актрисы Дарьи Мороз.