“Ужасные мучения”: Ксения Собчак о родах

В браке с Максимом Виторганом Ксения Собчак впервые стала мамой. Это стало неожиданностью для всех. Ведь раньше телеведущая нелестно отзывалась о детях, называя их “маленькими гаденышами”.

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Сейчас Ксения признается, что полюбила чужих детей только после появления сына Платона в 2016 году. Во время беременности, женщине часто советовали прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы не мучаться во время родов. Однако Ксения решила все-таки родить самостоятельно. Не так давно, Собчак вспоминала, как брала интервью у писателя Владимира Сорокина.

Мужчина поинтересовался у Ксении Собчак, как она рожала. Женщину немного ошеломил такой вопрос от мужчины, но все же она рассказала о процессе своих родов. Телеведущая поинтересовалась, почему ему так интересна эта тема.

“Ну, просто, это единственное в жизни, чему я завидую… Так как я не рожден женщиной, я никогда не смогу этого испытать. Это моя судьба как мужчины”, – сказал Сорокин.

Сама же Ксения Собчак совершенно не жалеет о том, что родила сына самостоятельно, без наркоза и не стала ложиться под нож.

“Это такая вещь, которая может быть, в моей жизни один раз произойдет.. И да, это ужасные мучения. Но это некий экспириенс! А я всегда за экспириенс”, – отметила телеведущая.