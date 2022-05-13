Кристина Асмус призналась, что страдает арахнофобией

"Когда мне его отдавали, он начал шевелиться в баночке. Я дико испугалась и закричала, как будто он по мне ползет. Я просто ужасающе боюсь насекомых и членистоногих, поэтому и не езжу на "Форд Боярд", куда меня зовут уже много лет. При том, что это моя детская мечта,"