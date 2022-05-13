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9 минут назад

Кристина Асмус призналась, что страдает арахнофобией

Газета.Ru

Актриса рассказала, как ей удалось преодолеть арахнофобию.

Кристина Асмус призналась, что страдает арахнофобией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Чтобы порадовать крестника, она решила сделать ему необычный подарок ко дню рождения - и купила настоящего паука-птицееда. Правда, взять в руки контейнер с животным оказалось настоящим испытанием, которое буквально довело ее до слез.

"Когда мне его отдавали, он начал шевелиться в баночке. Я дико испугалась и закричала, как будто он по мне ползет. Я просто ужасающе боюсь насекомых и членистоногих, поэтому и не езжу на "Форд Боярд", куда меня зовут уже много лет. При том, что это моя детская мечта,"

- объяснила она.

Асмус добавила, что ее удивляет мужество крестника, у которого абсолютно отсутсвует подобный страх, а также посочувствовала родителям, дети которых разделяют необычные увлечения. В итоге именинник оказался очень доволен и даже дал пауку имя Крис.

"Тима обожает всякую живность. Кого у него только нет дома: жуки, сверчки, гекон, богомолы, саранча - и это еще не все. Мой крестник, наверное, будет энтомологом. Бедная мама, которая боится, что, например, тараканы выберутся из контейнера и размножатся".

В свою очередь, актриса призналась, что ни за что бы не купила подобный подарок для своих детей.

Звёзды,Кристина Асмус,
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