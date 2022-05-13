"На меня написали заявление": Тарасов о драке из-за Бузовой

"Неправда, что к нам приезжал участковый. Только однажды произошла драка, на меня написали заявление. Я тогда вступился за Олю, но с ней у нас не было пьяных дебошей. Она не вызывала участкового через консьержку. Я уже слышал, будто бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред",