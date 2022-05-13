"На меня написали заявление": Тарасов о драке из-за Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова не раз обвиняла бывшего мужа Дмитрия Тарасова в неадекватном поведении. В интервью для YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" футболист впервые прокомментировал высказывания бывшей возлюбленной.
Тарасов признался, что несколько раз и правда был инициатором разборок, однако это происходило, потому что он защищал Бузову, а не поднимал на нее руку.
"Неправда, что к нам приезжал участковый. Только однажды произошла драка, на меня написали заявление. Я тогда вступился за Олю, но с ней у нас не было пьяных дебошей. Она не вызывала участкового через консьержку. Я уже слышал, будто бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред",
— поделился футболист.
Он также заявил, что сейчас он считает себя счастливым человеком. В 2018 году Тарасов вновь женился, на этот раз на Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.
"По тусовкам не хожу, да и раньше не особо… Все это началось после знакомства с Олей. Первый брак был совсем ранний, после развода хотелось тусоваться. Сейчас все время уделяю детям. Первой дочке мало времени посвящал, моя мама ее до девяти месяцев воспитывала. Первая супруга тоже не была готова к ребенку, была молода…",
— рассказал Дмитрий.