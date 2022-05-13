"Много боли, обиды, предательств": бывшая жена Лепса

Сегодня, 13 мая, бывшая супруга Григория Лепса Анна отмечает 50-й день рождения. В этот день она разместила в социальных сетях детский снимок и обратилась к себе маленькой девочке.
"Хочу сказать этой девочке, что ее 49 год будет самым сложным в ее жизни! Будет много боли, обиды, разочарования, предательства. И этот год поделит ее жизнь на до и после! Но она обязательно со всем справится, и все останется в прошлом!"
— написала Анна.
В конце прошлого года Анна подала на развод с Григорием спустя 20 лет брака, и 49-й год жизни выдался для нее непростым.
Анна отметила, что в 51-1 год она идет с высоко поднятой головой:
"Я люблю жизнь, люблю своих родителей, детей и друзей! Я благодарю Бога за каждый прожитый день! Я знаю, кто я! Я знаю, куда я иду! Я знаю, чего я хочу!"