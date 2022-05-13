Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Кортни Кардашьян случайно сломала украшение за миллион долларов

Lenta.ru

Американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян сломала обручальное кольцо, которое ей преподнес жених, барабанщик панк группы Blink-182 Трэвис Баркер. Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу The Kardashians.

Кардашьян случайно сломала украшение за миллион долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

43-летняя знаменитость призналась матери, что случайно расколола подаренное ей украшение, когда делала уборку дома. По словам бизнесвумен, она положила кольцо на пол, когда убирала вещи в шкаф, после чего по неосторожности наступила на него.

«Я плакала несколько часов, но потом все же позвонила Трэвису. Он успокоил меня, но перед этим у меня случился нервный срыв»,

— посетовала Кардашьян в разговоре с родственницей.

Известно, что музыкант сделал предложение Кардашьян в октябре, подарив ей кольцо с бриллиантом от знаменитого ювелира Лоррейна Шварца. Стоимость изделия оценивают в миллион долларов (65,5 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Звёзды,Кортни Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители