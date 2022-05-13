Кардашьян случайно сломала украшение за миллион долларов

Американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян сломала обручальное кольцо, которое ей преподнес жених, барабанщик панк группы Blink-182 Трэвис Баркер. Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу The Kardashians.

43-летняя знаменитость призналась матери, что случайно расколола подаренное ей украшение, когда делала уборку дома. По словам бизнесвумен, она положила кольцо на пол, когда убирала вещи в шкаф, после чего по неосторожности наступила на него.

«Я плакала несколько часов, но потом все же позвонила Трэвису. Он успокоил меня, но перед этим у меня случился нервный срыв»,

— посетовала Кардашьян в разговоре с родственницей.