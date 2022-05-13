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36 минут назад

Собчак пошутила над Бородиной из-за фото известного актера

Lenta.ru

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак пошутила над своей бывшей соведущей по реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Бородиной, которая тайком сфотографировала известного актера Стивена Сигала и опубликовала снимок в соцсетях. Комментарий появился в личном Telegram-канале Собчак.

Собчак пошутила над Бородиной из-за фото известного актера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, Бородина «ненавидит», когда ее тайно фотографируют незнакомцы.

«[Она] называет таких людей крысами. Но вы не понимаете, это другое»,

— подколола Собчак бывшую коллегу, комментируя снимок актера.

Бородина разместила фото Сигала, сделанное во время ее поездки в ОАЭ, в четверг, 12 мая, в сторис своего Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На снимке актер был запечатлен в аэропорту.

«Ненавижу, когда так фоткают меня. Прости, Стивен Сигал»,

— поиронизировала в подписи к фотографии Бородина.

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