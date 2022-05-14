Ксения Собчак показала, как одевалась в нулевые

Журналистка вспомнила, что носила в начале 2000-х.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Соответствующую фотографию она опубликовала в личном Telegram-канале.

Ксения Собчак поделилась с подписчиками архивной фотографией, сделанной в 2004 году. На снимке 18-летней давности журналистка предстала в образе в стиле милитари, состоящем из короткого топа с V-образным вырезом и длинным рукавом, мини-юбки и остроносых сапогов на шпильке.

"Ох уж эти острые носы. Помните? Я да. И кажется, они вернутся",

— прокомментировала она свой выход.

Журналистка вспомнила, что носила остроносые сапоги в нулевые, после того, как увидела свежие снимки Кайли Дженнер, на которых американка предстала в аналогичной обуви.