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23 минуты назад

Ксения Собчак показала, как одевалась в нулевые

Газета.Ru

Журналистка вспомнила, что носила в начале 2000-х.

Ксения Собчак показала, как одевалась в нулевые
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Соответствующую фотографию она опубликовала в личном Telegram-канале.

Ксения Собчак поделилась с подписчиками архивной фотографией, сделанной в 2004 году. На снимке 18-летней давности журналистка предстала в образе в стиле милитари, состоящем из короткого топа с V-образным вырезом и длинным рукавом, мини-юбки и остроносых сапогов на шпильке.

"Ох уж эти острые носы. Помните? Я да. И кажется, они вернутся",

— прокомментировала она свой выход.

Журналистка вспомнила, что носила остроносые сапоги в нулевые, после того, как увидела свежие снимки Кайли Дженнер, на которых американка предстала в аналогичной обуви.

"Почему на старых фото всегда так смешно выглядит тогдашняя мода?", "Самые счастливые времена были, когда эту обувь носили", "Мода циклична", — рассуждали интернет-пользователи в комментариях.

Звёзды,Ксения Собчак,
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