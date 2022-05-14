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3 часа назад

Внук Пугачевой прокомментировал слухи о продаже ее с Галкиным дома

Lenta.ru

Российский музыкант Никита Пресняков прокомментировал слухи о продаже замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. По его словам, от недвижимости, расположенной в поселке Грязь, звездная пара избавляться не собирается. Об этом он рассказал в интервью порталу «Подмосковье сегодня».

Внук Пугачевой прокомментировал слухи о ее с Галкиным доме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Внук певицы заявил, что не живет в подмосковном доме своей бабушки, однако ему известно, что она и ее супруг замок не продают. Кроме того, Пресняков отреагировал на слухи о переезде Пугачевой и Галкина в Европу на постоянное место жительство.

«В Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете, — неправда», — подчеркнул он.

Ранее Пресняков высказался о якобы произошедшем пожаре в элитной недвижимости Пугачевой и Галкина. Согласно информации из видеоролика, который распространился в сети, Никита Пресняков вместе певцом Никитой Малининым и дочерью российского исполнителя Дмитрия Маликова Стефанией якобы устроил в замке вечеринку и спровоцировал пожар.

Звёзды,Максим Галкин,Дмитрий Маликов,Никита Пресняков,Алла Пугачева,
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