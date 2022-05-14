Бритни Спирс объяснила, почему снимается обнаженной

Певица часто выкладывает в социальных сетях весьма откровенные фото, заставляя фанатов беспокоиться.

Фото: legion-media legion-media

Сама же исполнительница считает это совершенно нормальным и объясняет свое поведение довольно просто. Спирс говорит, что ее странные поступки обусловлены гормонами: певица ждет третьего ребенка.

Мои гормоны ведут себя странно. Мне хочется выпрыгнуть из машины и побежать голышом… Да, беременная женщина, пробегающая мимо — просто не обращайте на меня внимания.

Напомним, недавно американская певица сообщила о том, что беременна, и отметила, что очень счастлива.