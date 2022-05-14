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1 час назад

Бритни Спирс объяснила, почему снимается обнаженной

Мира Маркина

Певица часто выкладывает в социальных сетях весьма откровенные фото, заставляя фанатов беспокоиться.

Бритни Спирс объяснила, почему снимается обнаженной
Фото: legion-medialegion-media

Сама же исполнительница считает это совершенно нормальным и объясняет свое поведение довольно просто. Спирс говорит, что ее странные поступки обусловлены гормонами: певица ждет третьего ребенка.

Мои гормоны ведут себя странно. Мне хочется выпрыгнуть из машины и побежать голышом… Да, беременная женщина, пробегающая мимо — просто не обращайте на меня внимания.

— цитирует Спирс «Комсомольская правда».

Напомним, недавно американская певица сообщила о том, что беременна, и отметила, что очень счастлива.

Поклонники порадовались за певицу, правда, многие уверены в том, что странные поступки любимицы объясняются тем, что она таким образом радуется освобождению от многолетней опеки отца.

Ранее Мария Распутина поделилась снимком в одном боди.

Звёзды,Бритни Спирс,
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