Бритни Спирс объяснила, почему снимается обнаженной

Певица часто выкладывает в социальных сетях весьма откровенные фото, заставляя фанатов беспокоиться.
Сама же исполнительница считает это совершенно нормальным и объясняет свое поведение довольно просто. Спирс говорит, что ее странные поступки обусловлены гормонами: певица ждет третьего ребенка.
Мои гормоны ведут себя странно. Мне хочется выпрыгнуть из машины и побежать голышом… Да, беременная женщина, пробегающая мимо — просто не обращайте на меня внимания.
— цитирует Спирс «Комсомольская правда».
Напомним, недавно американская певица сообщила о том, что беременна, и отметила, что очень счастлива.
Поклонники порадовались за певицу, правда, многие уверены в том, что странные поступки любимицы объясняются тем, что она таким образом радуется освобождению от многолетней опеки отца.