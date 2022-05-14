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2 часа назад

"Я дал интервью великой Ксении Собчак". Дмитрий Тарасов записал рэп

Rusfootball

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов записал новую песню. Накануне Ксения Собчак выпустила интервью с Тарасовым. Композицию Дмитрий посвятил этому интервью.

"Я дал интервью великой Ксении Собчак". Дмитрий Тарасов записал рэп
Фото: "Осторожно: Собчак""Осторожно: Собчак"

Дмитрий Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. Он провел 188 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. После ухода из "Локомотива" полузащитник играл за "Рубин" и "Велес". В 2021-м году Тарасов, которому сейчас 35 лет, объявил о приостановке профессиональной карьеры.

Источник: телеграм-канал "Закулисье спорта".

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