Агата Муцениеце поделилась важной новостью

«Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! В этот важный момент в моей жизни, я хочу сказать спасибо вам, дорогой зритель! Благодаря вашей любви — я верю в себя, я работаю, я в самые сложные моменты жизни остаюсь собой! Вы — это Я!» — не смогла сдержать эмоции Муцениеце.