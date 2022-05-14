Агата Муцениеце поделилась важной новостью

Бывшая супруга Павла Прилучного наконец-то осуществила свою мечту.
Звезда сериала «Закрытая школа» поделилась с поклонниками радостной новостью. В своем Telegram-канале Агата Муцениеце сообщила радостную новость о приобретении загородного дома. Актриса провела экскурсию, показав участок с елками и саму недвижимость.
Выяснилось, что знаменитость приобрела современный каркасный дом с панорамными окнами. Корпус строения был выкрашен темной краской, в результате чего объект выглядел строго, но в то же время элегантно. Агата уточнила, что на первом этаже она планирует организовать просторную гостиную, отдельную кухонную зону и гостевую спальню. А вот на втором этаже расположится ее спальня и комнаты детей. Ремонт в новом доме
«Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! В этот важный момент в моей жизни, я хочу сказать спасибо вам, дорогой зритель! Благодаря вашей любви — я верю в себя, я работаю, я в самые сложные моменты жизни остаюсь собой! Вы — это Я!» — не смогла сдержать эмоции Муцениеце.