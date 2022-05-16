Жены известных артистов: мужья их обожали, а поклонницы ненавидели

Иногда такая нелюбовь была обоснованной, и даже близкое окружение порой недоумевало: зачем эти мужчины носят таких женщин на руках.

Муза Крепкогорская и Георгий Юматов

Клео.ру

Статный красавец, верный мужчина, прекрасный семьянин и невероятно харизматичный актер. Все это про Георгия Юматова. Звездой парень стал после выхода на экраны фильма «Молодая гвардия».

После премьеры число поклонниц актера зашкаливало, но он уже был влюблен. С избранницей Музой Крепкогорской Юматов познакомился на той же съемочной площадке.

Муза была студенткой, училась превосходно и рассчитывала на блестящую карьеру, но не сложилось. Внешность у нее оказалась заурядной, режиссеры артистку в главных ролях не видели.

Георгий был нарасхват. Чтобы жена не расстраивалась, он всегда требовал у режиссеров дать роль его супруге, и они соглашались. Муза ревновала мужа к славе.

Несмотря на меньшую занятость по работе она не убиралась дома, не готовила. Все домашние обязанности лежали на муже. При этом он баловал Музу подарками и нарядными платьями, достать которые в ту пору было непросто.

Детей Крепкогорская не хотела. Один за другим она делала аборты, надеясь, что карьера вот-вот пойдет в гору. Позже врачи сказали ей, что иметь детей она уже не сможет.

Клео.ру

Юматов защищал супругу, а она, по слухам, изменяла ему и делала это неоднократно. Музу не любили ни друзья, ни поклонницы Георгия. Они считали, что актриса спаивает мужа.

Развел супругов несчастный случай. Георгий, выпивая с дворником, пырнул его ножом. Актера посадили. Зрители были убеждены – он опять пострадал из-за Крепкогорской. Многие были уверены, что ссора между мужчинами вспыхнула из-за нее. Отсидев, он вышел, но прожил недолго – всего два года. Супруга ушла из жизни вскоре после него. Лишь тогда она оценила все, что муж делал для нее.

Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук

Клео.ру

Известный режиссер и актриса познакомились на съемочной площадке. Чувства между ними вспыхнули в первые недели работы. Они ушли друг в друга с головой. Это могла быть прекрасная пара, если бы не одно «но» – у Сергея была жена.

Тайный роман длился четыре года, а потом окружающие узнали об этом. Ирина тут же получила клеймо разлучницы. Всенародную симпатию сменила нелюбовь той же силы.

Клео.ру

Еще несколько лет актриса не могла спокойно появляться в обществе. Она чувствовала на себе осуждающие взгляды.

На их непростые отношения обратило внимание и вышестоящее руководство. Они не разрешали паре вместе выезжать за границу на кинофестивали. Длилось это, пока жена не согласилась на развод.

Интрижка между Бондарчуком и Скобцевой не была мимолетным влечением. Вместе они прожили долго – 35 лет.

Владимир Андреев и Наталья Селезнева

Клео.ру

Их история оказалось самой необычной, и Селезневу не любили особенно сильно. У женщин СССР срабатывала женская солидарность. Дело в том, что до знакомства с Натальей Владимир на протяжении 8 лет встречался с Натальей Архангельской. Актер долго не решался сделать серьезный шаг и позвать избранницу замуж.

В итоге все-таки решился. В законном браке они прожили месяц, а потом Андреев познакомился с Селезневой.

Наталья позже призналась журналистам, что, увидев коллегу, сразу подумала — его женщине повезло. Симпатия оказалась взаимной, вскоре последовал развод. У Архангельской был шок.