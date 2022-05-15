Бывший муж Джей Ло планирует свадьбу с 23-летней моделью

Бывший супруг Дженнифер Лопес Марк Энтони принял решение скрепить себя узами брака с 23-летней моделью Надей Феррейрой, которая в прошлом году стала «Мисс Вселенная Парагвай».

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Отметим, что после развода с Лопес латиноамериканский певец стал известен многочисленными амурными похождениями. Однако сейчас Марк Энтони решил остепениться. Девушка уже успела продемонстрировать в социальных сетях кольцо.