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2 часа назад

Бывший супруг Дженнифер Лопес планирует свадьбу с 23-летней моделью

runews24.ru

Бывший супруг Дженнифер Лопес Марк Энтони принял решение скрепить себя узами брака с 23-летней моделью Надей Феррейрой, которая в прошлом году стала «Мисс Вселенная Парагвай».

Бывший муж Джей Ло планирует свадьбу с 23-летней моделью
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отметим, что после развода с Лопес латиноамериканский певец стал известен многочисленными амурными похождениями. Однако сейчас Марк Энтони решил остепениться. Девушка уже успела продемонстрировать в социальных сетях кольцо.

Напомним, у Дженнифер Лопес и Марка Энтони есть общие дети. Бывший супруг знаменитой певицы сам является обладателем многих престижных наград и многомиллионного состояния.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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