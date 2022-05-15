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2 часа назад

Любовь Успенская продвигает на сцену жену хоккеиста Овечкина Анастасию

runews24.ru

Любовь Успенская дружила с семьей Веры Глаголевой и сейчас певица стала помогать дочери покойной актрисы Анастасии в ее желании стать певицей. По мнению Успенской, у супруги хоккеиста Овечкина есть вокальные данные, с которыми можно выходить на сцену.

Успенская продвигает на сцену жену Овечкина
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как отметила Любовь Успенская, Анастасия всегда хотела петь и ее мать, Вера Глаголева, мечтала о карьере дочери на сцене.

Напомним, ранее Анастасия строила карьеру модели. Ее супруг Александр Овечкин готов спонсировать клип жены и помогать в ее карьере певицы.

Звёзды,Любовь Успенская,Вера Глаголева,Александр Овечкин,
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