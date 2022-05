Что стало известно о Эмбер Херд во время суда с Джонни Деппом

Бросив школу, Хёрд переехала в Нью-Йорк и начала в целом успешную карьеру модели. Однако подиумы и съёмки в журналах не были пределом её мечтаний, и девушка решила переключиться на актёрское мастерство. В стремлении освоить новую профессию Эмбер перебралась в Лос-Анджелес. В 2004 году Хёрд снялся в двух музыкальных клипах There Goes My Life американского кантри-исполнителя Кенни Чесни и I Wasn't Prepared рок-группы Eisley.