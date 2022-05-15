Что стало известно о Эмбер Херд во время суда с Джонни Деппом

Актриса Эмбер Хёрд и Джонни Депп развелись в 2017 году с громким скандалом и по сей день продолжают выяснять свои уже завершившиеся отношения в суде. Экс-супруги обвиняют друг друга в домашнем насилии, и прочих грехах. Актриса ждёт от бывшего мужа компенсацию за моральный ущерб. Джонни опровергает все обвинения и тоже требует от Эмбер круглую сумму. На суде уже вскрылись многие подробности из жизни главного голливудского пирата, которые поставили под удар его карьеру.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Но новый виток судебных разбирательств приоткрыл завесу тайны над биографией актрисы. Рассказываем, какие факты стали известны благодаря суду (и на фоне его). Эмбер Хёрд родилась 22 апреля 1986 года в Остине, штат Техас (США). Её отец, Дэвид Хёрд, владел небольшой строительной компанией, а мать, Пейдж Парсонс, работала интернет-исследователем. Эмбер и её младшая сестра Уитни воспитывались в консервативной католической семье, будущая актриса училась в соответствующем заведении — католической академии святого Михаила.

Видео дня

В возрасте 16 лет у Эмбер погибла лучшая подруга, после чего она отреклась от религии и стала атеисткой. В 17 лет девушка бросила учебное заведение.

«Наша система образования — одна из самых отвратительных и недооценённых проблем, с которыми мы сталкиваемся. Стандартное фабрично-заводское образование устарело и служит лишь небольшой группе людей, которым посчастливилось родиться с определённым набором умственных и физических склонностей в нужном возрасте, в нужное время и в нужном районе», — говорила Эмбер.

Бросив школу, Хёрд переехала в Нью-Йорк и начала в целом успешную карьеру модели. Однако подиумы и съёмки в журналах не были пределом её мечтаний, и девушка решила переключиться на актёрское мастерство. В стремлении освоить новую профессию Эмбер перебралась в Лос-Анджелес. В 2004 году Хёрд снялся в двух музыкальных клипах There Goes My Life американского кантри-исполнителя Кенни Чесни и I Wasn't Prepared рок-группы Eisley.

После молодая актриса блеснула в нескольких сериалах, правда, в эпизодических ролях. Она сыграла девушку по имени Лиз в пилотной серии «Джека и Бобби» (2004), Райли в сериале «Гора» (2004) и продавщицу в «О.С. Одиноких сердцах». В том же, 2004 году, состоялся её кинодебют — Эмбер получила роль второго плана в спортивной драме «В лучах славы». После этого девушку заметили и утвердили на главную роль в триллере «Все мальчики любят Мэнди Лейн», премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2006 году.

В следующие два года зрители увидели её в ряде картин «второго эшелона». Популярность к Хёрд пришла в 2009 году, когда она получила роль в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд», где её коллегами по съёмочной площадке были Эмма Стоун, Вуди Харрельсон и другие, уже известные на тот момент, актёры.

В 2011 году актриса снялась вместе с Джонни Деппом в «Ромовом дневнике». Несмотря на то, что фильм не получил коммерческий успех, а игру актрисы мягко говоря раскритиковали, эта картина стала для Эмбер судьбоносной. Звезда «Пиратов Карибского моря» влюбился в белокурую актрису беспамятства и уже в 2012 году развёлся с Ванессой Паради, чтобы завоевать сердце Эмбер. Кто бы мог подумать, что женитьба на молодой актрисе в 2015 году обернётся для Джонни многолетними судами и разрушенной карьерой.

Эмбер Хёрд снималась во многих телевизионных шоу и фильмах, но самый большой её проект — «Аквамен». Картина стала самой кассовой в истории DC и собрала $1,148 млрд. За роль морской принцессы Меры актриса получила $5 млн. Ещё $10 млн ей принесли съёмки в сиквеле «Аквамен и затерянное королевство». В 2016 году Эмбер Хёрд потребовала, чтобы после развода Депп начал выплачивать ей алименты.

Актриса попросила у бывшего мужа выплачивать ей по $50 000 в месяц на покрытие различных расходов. В судебных документах говорилось, что $10 000 Эмбер планировала тратить на аренду жилья, $2000 в месяц на питание за пределами дома и $10 000 на товары для животных и судебные издержки. Свои требования она подкрепила справкой о низком доходе — всего $27 000 за год в виде гонораров за различные фильмы. Но по непонятным причинам актриса всё же отозвала просьбу о супружеской поддержке.

По данным Celebrity Net Worth, в 2022 году собственный капитал актрисы составляет $2,5 млн.

Финансовое состояние Джонни Деппа куда лучше — около $100 млн (остальные $650 млн он потратил). Дорогой развод и долги Эмбер Хёрд и Джонни Депп прожили в браке около полутора лет, а их юридические баталии длятся уже 5 лет. Подавая на развод, Эмбер сослалась на непримиримые разногласия. Актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. После раскола пары СМИ то и дело пестрили статьями, где Деппа обвиняли в жестокости. Из-за этого 1 июня 2018 года актёр подал в суд на News Group Newspapers, компанию, которая издает журнал The Sun, за предполагаемую клевету.

Правда, дело это Джонни проиграл. В декабре 2018 года Эмбер подлила масло в огонь, выпуская скандальную колонку в The Washington Post, где в красках расписала, как подвергалась насилию в браке. В марте 2019-го Джонни подал в суд на бывшую супругу и получил встречный иск от Эмбер. И до сих пор в семейных разборках не поставлена точка. Судебные разбирательства — процесс недешёвый, особенно, когда истцом и ответчиком выступают голливудские звёзды.

В апреле 2022 года Эдвард Уайт, который последние шесть лет работал бухгалтером и бизнес-менеджером Деппа, рассказал , в какую сумму обошёлся актёру развод с Эмбер Хёрд. По словам очевидца, актриса постоянно завышала сумму отступных:

«Изначально она требовала вознаграждения в размере $4 млн, но её запросы постоянно росли. Сначала она повысила сумму до $5 млн, а после до $5,5 млн. Сумма постоянно повышалась и в какой-то момент достигла $7 млн. Кроме того, мисс Хёрд потребовала от мистера Деппа, чтобы тот заплатил $500 000 её адвокатам».

Эдвард Уайт также отметил, что конечная сумма, которую требовала Эмбер от Джонни, составила $14 250 000. Кроме того, актриса желала, чтобы вознаграждение выплатили без учёта налогообложения. Когда Уайта спросили, как производились платежи, он сказал: «Изначально предполагалось, что они будут выплачиваться непосредственно благотворительным организациям, детской больнице Лос-Анджелеса, нуждающихся в серьёзном медицинском обслуживании, и Американскому союзу гражданских свобод (ACLU).

«В ходе переговоров одно из требований, поскольку контракт изменился, заключалось в том, чтобы платежи производились непосредственно госпоже Хёрд».

По словам представителя актёра, Депп часто жертвовал крупные суммы благотворительным организациям. Так, он выписал два чека на $100 000 для ACLU и детской больнице Лос-Анджелеса. Кроме того, Джонни оплатил юридические издержки Хёрд в размере $500 000, а также выплатил все долги в размере $13,5 млн, которые накопились за время их 15-месячного брака. Один только счёт за вино составил $160 000. Эмбер любила напиток, бутылка которого стоит порядка $500. В апреле 2016 года на вечеринку по случаю своего 30-летия она заказала 5 бутылок этого вина и 8 другого, не менее дорогого. По словам представителя актёра, Эмбер не потратила ни цента из своего кармана на погашение долгов.

А вот Джонни Депп потерял деньги не только от судебных процессов. Из-за многочисленных заявлений Эмбер о домашнем насилии, актёр лишился прибыльных контрактов. $22,5 млн актёр должен был получить за съёмки в шестой части «Пиратов Карибского моря», но контакт сорвался на фоне бракоразводного процесса. Кроме того, Депп лишился контракта с Warner Bros., а соответственно, и роли в продолжении фильма «Фантастические твари».

Сейчас Джонни требует от бывшей жены $50 млн в качестве моральной компенсации за клевету и разрушенную карьеру. Эмбер повысила ставку — она хочет получить от актёра выплату в $100 млн за его неподобающее поведение. Ложь о благотворительности Эмбер пообещала потратить $7 млн, полученные в результате бракоразводного процесса с Джонни Деппом, на благотворительности. В частности, $3,5 млн должен был получить уже упомянутый ACLU.

Правда, актриса перевела организации лишь $1,3 млн — и большую часть этих денег, по данным Forbes, внёс от её имени Илон Маск (причём тут он поясняем ниже). В августе 2021 года Джонни одержал одну из немногочисленных побед в суде, как раз по поводу отступных. Как оказалось, в 2019 году детская больница Лос-Анджелеса написала бизнес-консультанту Деппа о том, что Хёрд не производила никаких платежей. Адвокат актёра Эндрю Калдекотт заявил на судебном заседании, что обещанное пожертвование было «просчитанной и манипулятивной ложью», которая «с самого начала склонила чашу весов против Деппа».

Суд Нью-Йорка вынудил ACLU опубликовать документы, подтверждающие, выполнила ли Хёрд своё обещание. Как сообщил главный юрист и операционный директор ACLU Теренс Догерти, последний платёж Эмбер произвела в 2018 году. В 2019 году организация связалась с представителями актрисы и узнала, что у нее проблемы с финансами, и возможности выполнить своё обещание в полной мере нет. Обязательства актрисы взяла на себя инвестиционная компания Vanguard, которая, вероятно, основана Илоном Маском.

На протяжении 10 лет основатель Tesla намерен производить платежи от имени Эмбер. Остаётся лишь догадываться, куда Эмбер потратила отступные, полученные при разводе. Отношения с Илоном Маском В июне 2020 года, на фоне судебного процесса, в Сети появилась информация о том, что у Эмбер был интим с основателем компании SpaceX Илоном Маском и моделью Карой Делевинь. Согласно показаниям друга и бывшего соседа актёра, трое знаменитостей встретились в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса в конце 2016 года после того, как Хёрд рассталась с актёром.

Позднее Илон Маск своё участие в действе опроверг . Джонни Депп также заявил, что Эмбер крутила роман с бизнесменом во время их брака. Но и эти домыслы Илон опроверг.