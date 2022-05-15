Вика Цыганова пригласила Ричарда Гира в Донбасс

Вика Цыганова – российская певица призвала американского актера Ричарда Гира приехать в Донбасс, потому что только там можно развеять «заблуждения по поводу Украины».
Ричард Гир ранее сообщал, что вырученные деньги от продажи своего кабриолета он хочет перевести на помощь украинцам.
Цыганова решила прокомментировать данное сообщение. Она уверена, что актер заблуждается в своих пониманиях, и предложила ему лично побывать в городах Донбасса.
«Мне очень жалко Ричарда Гира, что он находится в такой тьме заблуждения по поводу Украины. Ну это понятно, все СМИ мира работают сейчас против России, выставляют Украину несчастной. Поэтому я бы Ричарду Гиру предложила приехать к нам в Донбасс, в Луганск», – говорит Цыганова.
Исполнительница также рассказала, что она оказывает помощь жителям Донбасса, отправив им вырученные финансовые средства за проданный дом в Подмосковье.