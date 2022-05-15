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2 часа назад

Российская певица Цыганова призывает Ричарда Гира приехать в Донбасс

FBM.ru

Вика Цыганова – российская певица призвала американского актера Ричарда Гира приехать в Донбасс, потому что только там можно развеять «заблуждения по поводу Украины».

Вика Цыганова пригласила Ричарда Гира в Донбасс
Фото: FBM.ruFBM.ru

Ричард Гир ранее сообщал, что вырученные деньги от продажи своего кабриолета он хочет перевести на помощь украинцам.

Цыганова решила прокомментировать данное сообщение. Она уверена, что актер заблуждается в своих пониманиях, и предложила ему лично побывать в городах Донбасса.

«Мне очень жалко Ричарда Гира, что он находится в такой тьме заблуждения по поводу Украины. Ну это понятно, все СМИ мира работают сейчас против России, выставляют Украину несчастной. Поэтому я бы Ричарду Гиру предложила приехать к нам в Донбасс, в Луганск», – говорит Цыганова.

Исполнительница также рассказала, что она оказывает помощь жителям Донбасса, отправив им вырученные финансовые средства за проданный дом в Подмосковье.

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