Артистка Савичева призналась в любви к западному артисту

«Она ему и подражает, пытается выучить его движения. Я помню, что я сама в детстве была такая же, только началось у меня это не в 4 года, а попозже — в 7-8 лет. Я тоже подражала Майклу Джексону, есть даже танец, отснятый на камеру, где я танцую все его движения», — рассказала подробности певица.