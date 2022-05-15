"Сунул, высунул, ушел": Лепс о сложностях в браке

Известный российский певец Григорий Лепс стал героем передачи "Ты не поверишь!" на НТВ, где порассуждал о причинах развода.
В прошлом году стало известно о том, что Григорий Лепс и его жена Анна решили развестись после двадцати лет брака. Супруги разошлись мирно и не сообщали о том, что послужило причиной развода. Позже появились различные слухи, в частности говорилось об изменах Лепса. А Ксения Собчак высказала предположение, то у Григория Лепса роман с Юлией Барановской. Но официального подтверждения эта версия не получила.
С танцовщицей Анной Шаплыковой Лепс прожил двадцать лет, но, как отметил певец, строить отношения — это кропотливая работа.
"У мужчины должен быть свой дом, хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних. Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью — это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел — у нас это просто, что дальше делать — вопрос сложноват", — поделился мнением Григорий Лепс в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.