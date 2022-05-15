"Сунул, высунул, ушел": Лепс о сложностях в браке

"У мужчины должен быть свой дом, хотя, когда я женился, у меня даже штанов не было лишних. Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью — это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел — у нас это просто, что дальше делать — вопрос сложноват", — поделился мнением Григорий Лепс в эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ.