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5 минут назад

Экстрасенс предсказала судьбу Галкина и Пугачевой

РИА "ФедералПресс"

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева увезли детей в Израиль и, кажется, задержатся там надолго. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова раскрыла правду о будущем звездных супругов.

Экстрасенс предсказала судьбу Галкина и Пугачевой
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Галкин кое-кому перешел дорогу», – уверена ясновидящая.

По ее мнению, некий человек из близкого окружения давно завидовал Максиму и хотел ему навредить. Сейчас он якобы способствует травле звездной пары. При этом Примадонну ругают меньше – у нее слишком сильная энергетика.

Провидица считает, что Пугачеву оберегает ангел-хранитель. Галкину повезло меньше – по природе он ведомый, рассказала Кажетта «Собеседнику».

Тем не менее шумиха вокруг звездной семьи скоро утихнет, считает экстрасенс. Несмотря на то что выступлений у юмориста стало меньше, скоро все вернется в привычное русло. По мнению провидицы, Алла в итоге настоит на переезде в Москву, и это случится в конце 2022 года или в начале следующего. Ранее «ФедералПресс» писал о том, продает ли пара свой знаменитый замок в деревне Грязь.

Звёзды,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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