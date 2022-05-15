Экстрасенс предсказала судьбу Галкина и Пугачевой

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева увезли детей в Израиль и, кажется, задержатся там надолго. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова раскрыла правду о будущем звездных супругов.
«Галкин кое-кому перешел дорогу», – уверена ясновидящая.
По ее мнению, некий человек из близкого окружения давно завидовал Максиму и хотел ему навредить. Сейчас он якобы способствует травле звездной пары. При этом Примадонну ругают меньше – у нее слишком сильная энергетика.
Провидица считает, что Пугачеву оберегает ангел-хранитель. Галкину повезло меньше – по природе он ведомый, рассказала Кажетта «Собеседнику».
Тем не менее шумиха вокруг звездной семьи скоро утихнет, считает экстрасенс. Несмотря на то что выступлений у юмориста стало меньше, скоро все вернется в привычное русло. По мнению провидицы, Алла в итоге настоит на переезде в Москву, и это случится в конце 2022 года или в начале следующего. Ранее «ФедералПресс» писал о том, продает ли пара свой знаменитый замок в деревне Грязь.