Экстрасенс предсказала судьбу Галкина и Пугачевой

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева увезли детей в Израиль и, кажется, задержатся там надолго. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова раскрыла правду о будущем звездных супругов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Галкин кое-кому перешел дорогу», – уверена ясновидящая.

По ее мнению, некий человек из близкого окружения давно завидовал Максиму и хотел ему навредить. Сейчас он якобы способствует травле звездной пары. При этом Примадонну ругают меньше – у нее слишком сильная энергетика.

Провидица считает, что Пугачеву оберегает ангел-хранитель. Галкину повезло меньше – по природе он ведомый, рассказала Кажетта «Собеседнику».