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2 часа назад

Очередной скандал в «Голос.Дети»: Аделию Загребину обвиняют в незаслуженной победе

Eva.ru

Не прошло и недели после финала популярного музыкального шоу «Голос.Дети», как победительницу проекта 8-летнюю Аделию Загребину стали обвинять в незаслуженной победе.

Загребину обвиняют в незаслуженной победе в «Голос.Дети»
Фото: Eva.ruEva.ru

Вот и подошел к концу очередной сезон шоу «Голос.Дети» и стоило только членам жюри и поклонникам вздохнуть с облегчением — обошлось без скандалов, как в социальных сетях разразилась настоящая буря. Интернет-пользователи наперебой упрекают Первый канал в фальсификации результатов голосования. По мнению фанатов проекта, 8-летняя подопечная Егора Крида Аделия Загребина не могла стать победительницей заслужено. Якобы, девочка исполнила свой номер довольно слабо и небезупречно. На телеканал вновь пытаются повлиять с помощью хейта, чтобы вынудить продюсеров «Голос.Дети» пересмотреть результаты голосования.

Напомним, что несколько дней назад Аделия стала счастливой финалисткой музыкального шоу. Ее наставник Крид рассказал в своем телеграм-канале, как непросто далась ребенку эта победа. Во-первых, Загребина сорвала голос на репетициях и выступать в финальном этапе ей было крайне непросто. Во-вторых, Аделия ужасно перенервничала и перед выходом на сцену у нее из носа пошла кровь. Но, несмотря ни на что, юная певица смогла достойно выступить и тронуть зрителей, членов жюри и даже ведущих проекта. Будут ли пересмотрены результаты финала, как это случилось несколько лет назад после победы дочери Алсу в «Голос.Дети» — не известно. Первый канал пока не дает никаких комментариев относительно народного гнева в сети.

Звёзды,Крид,Первый канал,
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