Загребину обвиняют в незаслуженной победе в «Голос.Дети»

Вот и подошел к концу очередной сезон шоу «Голос.Дети» и стоило только членам жюри и поклонникам вздохнуть с облегчением — обошлось без скандалов, как в социальных сетях разразилась настоящая буря. Интернет-пользователи наперебой упрекают Первый канал в фальсификации результатов голосования. По мнению фанатов проекта, 8-летняя подопечная Егора Крида Аделия Загребина не могла стать победительницей заслужено. Якобы, девочка исполнила свой номер довольно слабо и небезупречно. На телеканал вновь пытаются повлиять с помощью хейта, чтобы вынудить продюсеров «Голос.Дети» пересмотреть результаты голосования.

Напомним, что несколько дней назад Аделия стала счастливой финалисткой музыкального шоу. Ее наставник Крид рассказал в своем телеграм-канале, как непросто далась ребенку эта победа. Во-первых, Загребина сорвала голос на репетициях и выступать в финальном этапе ей было крайне непросто. Во-вторых, Аделия ужасно перенервничала и перед выходом на сцену у нее из носа пошла кровь. Но, несмотря ни на что, юная певица смогла достойно выступить и тронуть зрителей, членов жюри и даже ведущих проекта. Будут ли пересмотрены результаты финала, как это случилось несколько лет назад после победы дочери Алсу в «Голос.Дети» — не известно. Первый канал пока не дает никаких комментариев относительно народного гнева в сети.