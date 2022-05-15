Железняк призналась, что 10 лет будет расплачиваться за квартиру

Олеся Железняк приняла участие в шоу «Секрет на миллион», где рассказала о личном. Звезда фильма «Ландыш серебристый» и телесериала «Сваты» уже 20 лет счастлива в браке. С мужем Спартаком они воспитывают четверых детей, стараясь дать наследникам все самое лучшее.

При этом актриса признается, что денег хватает только на основные расходы, поэтому они с мужем стараются не шиковать. Семейный бюджет «съедает» 170-метровая квартира, взятая в ипотеку. Пока они ее не закроют, а это еще около 10 лет, ситуация в корне не изменится. Это очень сильно влияет на отношения и может даже привести к кризису, уверена звезда.