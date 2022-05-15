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46 минут назад

Денег в обрез: Олеся Железняк призналась, что 10 лет будет расплачиваться за квартиру

Passion.ru

По словам актрисы, денег им с мужем хватает только на оплату ипотеки за 170 квадратных метров.

Железняк призналась, что 10 лет будет расплачиваться за квартиру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Олеся Железняк приняла участие в шоу «Секрет на миллион», где рассказала о личном. Звезда фильма «Ландыш серебристый» и телесериала «Сваты» уже 20 лет счастлива в браке. С мужем Спартаком они воспитывают четверых детей, стараясь дать наследникам все самое лучшее.

При этом актриса признается, что денег хватает только на основные расходы, поэтому они с мужем стараются не шиковать. Семейный бюджет «съедает» 170-метровая квартира, взятая в ипотеку. Пока они ее не закроют, а это еще около 10 лет, ситуация в корне не изменится. Это очень сильно влияет на отношения и может даже привести к кризису, уверена звезда.

«Мы живем в ипотеку. Я скажу так: «Ничто так не сближает мужчину и женщину, как ипотечный кредит». Мы живем сегодняшним днем, несмотря на то, что у нас столько детей», — уточняют супруги.

Звёзды,Олеся Железняк,
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