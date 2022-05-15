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1 час назад

«Его любила публика»: Лещенко прокомментировал новость о смерти Ибрагимова

Мира Маркина

Певец Лев Лещенко отреагировал на новость о смерти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Советский и российский эстрадный певец скончался 14 мая в возрасте 74 лет. Слова артиста приводит 5-tv.ru.

Лещенко прокомментировал новость о смерти Ибрагимова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лещенко рассказал, что узнал о смерти Ибрагимова в аэропорту города Алматы. Артист в этот момент выходил из самолета.

Певец признался, что новость стала для него ударом. Лещенко и Ибрагимов были знакомы 50 лет.

«Очень тяжело расставаться с людьми, с которыми ты прожил большую часть жизни — и человеческую и творческую. Конечно он был незаурядной личностью, великолепным певцом, художником, режиссером, композитором. Очень талантливый был человек, который озвучил своими песнями целую эпоху, перенеся свое творчество из Советского Союза в сегодняшнюю Россию. Был очень актуален до последних дней, очень актуален. Его любила публика», —отметил исполнитель.

«Скорблю и всем его родным желаю пережить эту трагедию. Надеюсь, что память о нем сохранится в его песнях», — заключил артист.

Ренат Исламович Ибрагимов — советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, продюсер, кинорежиссер, Народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, народный артист Республики Татарстан.

Звёзды,Ренат Ибрагимов,Лев Лещенко,
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