Лещенко прокомментировал новость о смерти Ибрагимова

«Очень тяжело расставаться с людьми, с которыми ты прожил большую часть жизни — и человеческую и творческую. Конечно он был незаурядной личностью, великолепным певцом, художником, режиссером, композитором. Очень талантливый был человек, который озвучил своими песнями целую эпоху, перенеся свое творчество из Советского Союза в сегодняшнюю Россию. Был очень актуален до последних дней, очень актуален. Его любила публика», —отметил исполнитель.