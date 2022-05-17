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2 часа назад

Певица Орлова показала новый загородный дом

Lenta.ruиещё 2

Певица и ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова показала свой новый загородный дом. На публикации звезды в соцсетях обратило внимание онлайн-издание «7Дней».

Певица Орлова показала новый загородный дом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Певица и телеведущая поделилась и фотографией дизайн-проекта интерьера особняка. Согласно нему, одна из комнат будет выполнена в благородных темных тонах с использованием современного освещения.

В особняке идет ремонт, который, по словам Орловой, закончится через 6-10 месяцев. На кадрах видно, что в доме сделано панорамное остекление. Кроме того, у него будет несколько террас.

Особняк звезды расположен на большом участке, который пока не облагорожен, однако на нем уже растет несколько елей. Место, где находится дом, не уточняется. Орлова рассказала подписчикам, что с нетерпением ждет окончания строительных работ.

Ранее фото интерьера своего нового особняка на Рублево-Успенском шоссе показала журналистка Ксения Собчак. Одна из комнат дома декорирована мозаикой в советском стиле с изображениями верблюда и девушки в национальном костюме с караваем. Специалисты по недвижимости оценили его стоимость приблизительно в 40 миллионов рублей.

Звёзды,Ольга Орлова,Ксения Собчак,
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