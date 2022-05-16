Жена хоккеиста Овечкина записала песню об их отношениях

Анастасия Шубская , жена российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина , записала песню об их отношениях. Об этом сообщила певица Любовь Успенская на телепередаче "Ты не поверишь!"

"Она находилась с детьми здесь. Недавно поехала в Вашингтон. Проведала Сашу. Скоро он приедет сюда. Песня, которую записала Настя, будет посвящена их отношениям",

Шубская и Овечкин состоят в браке с 2016 года. Пара воспитывает двух сыновей Сергея и Илью. Шубская является дочерью актрисы Веры Глаголевой . Овечкин перебрался в "Вашингтон Кэпиталз" из московского "Динамо" в 2005 году.

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2. В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Его команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли после первого раунда, проиграв "Флориде" со счетом в серии 3:4. Ранее сам Александр Овечкин заявил о скором возвращении в Россию.