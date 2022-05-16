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37 минут назад

Жена хоккеиста Овечкина записала песню об их отношениях

Газета.Ruиещё 4

Анастасия Шубская, жена российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, записала песню об их отношениях. Об этом сообщила певица Любовь Успенская на телепередаче "Ты не поверишь!"

Жена хоккеиста Овечкина записала песню об их отношениях
Фото: @nastyashubskaya/Instagram.com (организация запрещена в России)@nastyashubskaya/Instagram.com

"Она находилась с детьми здесь. Недавно поехала в Вашингтон. Проведала Сашу. Скоро он приедет сюда. Песня, которую записала Настя, будет посвящена их отношениям",

— сказала Успенская.

Шубская и Овечкин состоят в браке с 2016 года. Пара воспитывает двух сыновей Сергея и Илью. Шубская является дочерью актрисы Веры Глаголевой. Овечкин перебрался в "Вашингтон Кэпиталз" из московского "Динамо" в 2005 году.

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2. В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ. Его команда вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли после первого раунда, проиграв "Флориде" со счетом в серии 3:4. Ранее сам Александр Овечкин заявил о скором возвращении в Россию.

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