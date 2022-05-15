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53 минуты назад

Вдова Грачевского должна 100 тысяч владельцу «Ералаша»

Мира Маркина

Спустя полтора года после смерти Бориса Грачевского в январе 2021 киножурнал «Ералаш» перешел в управление партнера Аркадия Григоряна. Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская пыталась бороться за бизнес мужа и доказать, что Григорян завладел им незаконно. Затем Екатерина отказалась от иска, но Григорян потребовал возместить судебные расходы. О ходе судебного разбирательства сообщает «КП».

Вдова Грачевского должна 100 тысяч владельцу «Ералаша»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На днях суд удовлетворил требования Григоряна и присудил ему 100 тысяч (вместо 250 тысяч).

После смерти Грачевского выяснилось, что доля в бизнесе его партнера Аркадия Григоряна — 50,01%. Такая разница позволяет ему единолично принимать все решения по «Ералашу». Это пыталась оспорить вдова Грачевского.

В частности, Екатерина утверждала, что покойный муж не знал деятельности партнера и не вчитывался в документы. Кроме того, Белоцерковская отметила, что подпись может быть поддельной.

На днях вдова отозвала иск. Екатерина объяснила, что суды отнимают у нее слишком много сил и денег, и предложила решить дело мирно. Белоцерковская отмечает, что Борис вкладывал все деньги в «Ералаш», и теперь ей даже не на что содержать сына.

Ранее Бабкина высказалась о судьбе «Модного приговора».

Звёзды,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,
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