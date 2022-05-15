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1 час назад

Настя Ивлеева призналась в любви к группе «Кино»

Мира Маркина

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева в своем Telegram-канале призналась в любви к легендарному рок-коллективу «Кино». Девушка поделилась эмоциями после посещения выставки «Виктор Цой. Путь героя» в Манеже.

Настя Ивлеева призналась в любви к группе «Кино»
Фото: Соцсети Насти ИвлеевойСоцсети Насти Ивлеевой

Ивлеева отметила, что особенное впечатление на нее произвел гитарист группы Юрий Каспарян.

«Сходила на выставку-байопик „В. Цой.“ в Манеже! Понравилось. Короче, я к тому, что молодой Юрий Каспарян с визгом вытесняет молодого Бутусова и становится на первое место в звании самого любимого краша всей моей жизни», — делится блогер с подписчиками.

Ивлеева опубликовала в соцсетях фото с мероприятия, где она в наушниках ходит по залу и разглядывает экспонаты. Среди предметов на выставке можно заметить сценический костюм фронтмена группы Виктора Цоя, а также пластинки, музыкальные инструменты, личные письма, черновики и советские плакаты 1980-х годов.

Ранее Яна Чурикова высказалась об итогах «Евровидения».

Звёзды,Юрий Каспарян,Яна Чурикова,Виктор Цой,
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