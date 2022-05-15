Настя Ивлеева призналась в любви к группе «Кино»

«Сходила на выставку-байопик „В. Цой.“ в Манеже! Понравилось. Короче, я к тому, что молодой Юрий Каспарян с визгом вытесняет молодого Бутусова и становится на первое место в звании самого любимого краша всей моей жизни», — делится блогер с подписчиками.