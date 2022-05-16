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1 час назад

Кудрявцева рассказала о главном недостатке своей внешности

Lenta.ruиещё 1

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о главном недостатке своей внешности. Мыслями на эту тему она поделилась в новом выпуске шоу «Секрет на миллион», главной героиней которого стала российская актриса Олеся Железняк.

Кудрявцева рассказала о главном недостатке своей внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что в программе также приняла участие 75-летняя артистка Татьяна Васильева, которая заявила, что ей не нравится левая щека.

«Если на меня смотреть с левой стороны, то кажется, что я очень пожилая женщина. Хочу накачать в нее побольше [филлеров]. Я вернулась с гастролей, поэтому могу себе позволить. Пойду и закачаю в щеку», — высказалась актриса.

50-летняя Кудрявцева, в свою очередь, ответила Васильевой, что идеально симметричных лиц не бывает, и пожаловалась на размер своей щеки.

«Мы все ассиметричные. У меня тоже одна щека больше подтянута, чем другая. У меня просто очень хороший гример», — призналась ведущая.

Помимо этого, телезвезда добавила, что в скором времени планирует сделать подтяжку лица. Однако Васильева и Железняк начали отговаривать Кудрявцеву от процедуры. По их мнению, после вмешательства последняя будет похожа на 13-летнюю девочку из японских мультиков.

Звёзды,Олеся Железняк,Татьяна Васильева,Лера Кудрявцева,
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