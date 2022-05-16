Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова вышла замуж

Вечерняя Москва

Российские артисты кино и театра Полина Максимова и Роман Маякин сыграли свадьбу, узаконив свои отношения. Кадрами с церемонии бракосочетания актер поделился с поклонниками на одной из страниц в социальных сетях в воскресенье, 15 мая.

Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова вышла замуж
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Совместный с новоиспеченной супругой снимок Маякин подписал словами «В добрый путь». Звезда сериала «Деффчонки» выбрала для свадьбы традиционное платье белого цвета с открытой зоной декольте, пишет издание «Актуальные новости».

Жених же облачился в классический черный костюм, дополнением образа для него послужила шляпа на голове. В комментариях подписчики Маякина принялись активно поздравлять молодоженов, выражая надежду на то, что новобрачных ждут долгие годы счастливой совместной жизни.

Артисты вместе снимались в телесериале «257 причин, чтобы жить», где Максимова сыграла главную роль, тогда как ее теперь уже муж был экранным начальником. При этом некоторые поклонники Маякина задаются вопросом, не является ли это фото розыгрышем, а их кумиры так подогревают интерес к своему новому проекту.

Звёзды,Выйти замуж,Роман Маякин,Полина Максимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители