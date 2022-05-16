Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова вышла замуж

Российские артисты кино и театра Полина Максимова и Роман Маякин сыграли свадьбу, узаконив свои отношения. Кадрами с церемонии бракосочетания актер поделился с поклонниками на одной из страниц в социальных сетях в воскресенье, 15 мая.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Совместный с новоиспеченной супругой снимок Маякин подписал словами «В добрый путь». Звезда сериала «Деффчонки» выбрала для свадьбы традиционное платье белого цвета с открытой зоной декольте, пишет издание «Актуальные новости».

Жених же облачился в классический черный костюм, дополнением образа для него послужила шляпа на голове. В комментариях подписчики Маякина принялись активно поздравлять молодоженов, выражая надежду на то, что новобрачных ждут долгие годы счастливой совместной жизни.