Иглесиас рассказал, на каких языках говорят его дети

«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», — приводит lenta.ru слова Энрике Иглесиаса.