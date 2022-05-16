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2 часа назад

Иглесиас рассказал, на каких языках говорят его дети

Даша Краснова

У Энрике Иглесиаса подрастают двойняшки — сын и дочь, а также в семье появилась еще одна малышка. По словам певца, как только у них родились двойняшки, они с женой тут же решили, что хотят еще ребенка. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Иглесиас рассказал, на каких языках говорят его дети
Фото: социальные сетисоциальные сети

Старших отпрысков пары зовут Николас и Люси, а вот младшую дочку Энрике назвал по-русски Машей. Но дома малышку также называют Мэри.

Дома дети одновременно учат английский, испанский и русский — последний, самый сложный, заверил Энрике. Ну а репетитором, как для мужа-испанца, так и для детей стала Анна Курникова.

«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», — приводит lenta.ru слова Энрике Иглесиаса.

До этого мы рассказывали, почему дети Акиньшиной остались в Грузии.

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