Иглесиас рассказал, на каких языках говорят его дети

У Энрике Иглесиаса подрастают двойняшки — сын и дочь, а также в семье появилась еще одна малышка. По словам певца, как только у них родились двойняшки, они с женой тут же решили, что хотят еще ребенка. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Старших отпрысков пары зовут Николас и Люси, а вот младшую дочку Энрике назвал по-русски Машей. Но дома малышку также называют Мэри.
Дома дети одновременно учат английский, испанский и русский — последний, самый сложный, заверил Энрике. Ну а репетитором, как для мужа-испанца, так и для детей стала Анна Курникова.
«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», — приводит lenta.ru слова Энрике Иглесиаса.
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