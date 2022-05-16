«Больше грязи»: муж Распутиной рассказал правду о браке с ней

Бизнесмен Виктор Захаров и певица Маша Распутина вместе уже более 22 лет. Они обвенчались в 1999 году и с тех пор не расстаются. По словам предпринимателя, с каждым годом становится только лучше. Его слова передает Teleprogramma.pro.
По словам мужчины, недобрые комментарии в Интернете, не мешают паре любить друг друга.
«Что касается наших отношений с Машей, то у нас все хорошо. Я всегда говорю, что Бог мне послал ее за мои грехи. Шучу, конечно. У нас хорошие отношения. И чем больше грязи выливают на Марию, тем наши чувства становятся крепче», — признался Захаров в интервью «Собеседнику».
Несмотря на то, что пара полжизни провели вместе, оказывается Виктор Захаров и Маша Распутина так и не заключали официальный брак в ЗАГСе. Более того, бизнесмен до сих пор женат на Елене Захаровой, с которой жил до встречи с артисткой.
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