«Больше грязи»: муж Распутиной рассказал правду о браке с ней

«Что касается наших отношений с Машей, то у нас все хорошо. Я всегда говорю, что Бог мне послал ее за мои грехи. Шучу, конечно. У нас хорошие отношения. И чем больше грязи выливают на Марию, тем наши чувства становятся крепче», — признался Захаров в интервью «Собеседнику».