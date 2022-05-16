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40 минут назад

14-летний сын знаменитых актеров вышел в свет в розовом платье

Даша Краснова

14-летний сын известной британской актрисы Наоми Уоттс Сэмюэл и Лива Шрайбера, вышел вместе с отцом на красную дорожку в розовом платье, с маникюром и на каблуках. Об этом сообщает Woman.ru

14-летний сын знаменитых актеров вышел в свет в розовом платье
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Наоми и Лив прожили вместе 11 лет, но потом разошлись. Однако Шрайбер не прекратил общаться со своими двумя сыновьями от Уоттс. Недавно он сопровождал младшего из детей на премьере нового фильма.

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Рядом с брутальным отцом парень выглядит как хрупкая девушка но это не сценический образ — Сэмюэл и в обычной жизни предпочитает носить женскую одежду.

Он отрастил длинные волосы, завивает их, красит ногти. Родители его поддерживают и стараются избегать слов в мужском роде по отношению к нему.

К слову, старший сын Александр выглядит как обычный парень.

До этого мы рассказывали, почему в Интернете покупать одежду выгоднее.

Звёзды,Наоми Уоттс,
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