14-летний сын знаменитых актеров вышел в свет в розовом платье

14-летний сын известной британской актрисы Наоми Уоттс Сэмюэл и Лива Шрайбера, вышел вместе с отцом на красную дорожку в розовом платье, с маникюром и на каблуках. Об этом сообщает Woman.ru
Наоми и Лив прожили вместе 11 лет, но потом разошлись. Однако Шрайбер не прекратил общаться со своими двумя сыновьями от Уоттс. Недавно он сопровождал младшего из детей на премьере нового фильма.
Рядом с брутальным отцом парень выглядит как хрупкая девушка но это не сценический образ — Сэмюэл и в обычной жизни предпочитает носить женскую одежду.
Он отрастил длинные волосы, завивает их, красит ногти. Родители его поддерживают и стараются избегать слов в мужском роде по отношению к нему.
К слову, старший сын Александр выглядит как обычный парень.
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