Экс-солистка «Серебра» показала загородный дом

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина вместе с семьей недавно переехала из московской квартиры в загородный дом и показа интерьеры нового жилья. Об этом сообщает StarHit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

За город певица решила переехать ради сына Луки: она уверена, что на природе ему будет лучше, чем в столичной квартире. «Главное, Лучик сможет быть на свежем воздухе, а я наконец смогу сесть на диван и покурить бамбук», — призналась она.

Интерьер трехэтажного дома выполнен в светлых тонах, внутренняя отделка там полностью завершена. Серябкина похвасталась просторной гардеробной на верхнем этаже с открытыми вместительными полками и большими зеркалами. Она не стала уточнять, прибегала ли она к услугам дизайнера интерьеров.