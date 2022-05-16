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3 часа назад

Бывшая солистка «Серебра» показала загородный дом

Lenta.ru

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» Ольга Серябкина вместе с семьей недавно переехала из московской квартиры в загородный дом и показа интерьеры нового жилья. Об этом сообщает StarHit.

Экс-солистка «Серебра» показала загородный дом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

За город певица решила переехать ради сына Луки: она уверена, что на природе ему будет лучше, чем в столичной квартире. «Главное, Лучик сможет быть на свежем воздухе, а я наконец смогу сесть на диван и покурить бамбук», — призналась она.

Интерьер трехэтажного дома выполнен в светлых тонах, внутренняя отделка там полностью завершена. Серябкина похвасталась просторной гардеробной на верхнем этаже с открытыми вместительными полками и большими зеркалами. Она не стала уточнять, прибегала ли она к услугам дизайнера интерьеров.

Ранее свой новый дом показал бывший муж Ольги Бузовой — футболист Дмитрий Тарасов. Дом выполнен в светлых тонах, внутри есть просторная гостиная, совмещенная с кухней и столовой. Ярким акцентом служат зеркальные колонны. На одном из этажей также оборудована сауна, небольшой кинотеатр и помещение, где Тарасов планировал сделать спортзал, однако в итоге отдал его детям для игр.

Звёзды,Ольга Серябкина,Дмитрий Тарасов,
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