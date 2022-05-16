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1 час назад

Бородина рассказала о способе вложить деньги

Lenta.ruиещё 1

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что предпочитает вкладывать заработанные средства в недвижимость. Она поделилась своим способом вложения денег в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Бородина рассказала о способе вложить деньги
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время обсуждения в студии Бородина отметила, что является москвичкой, а ее семье в столице принадлежат несколько квартир. Жильем владеет мама телеведущей, а ее бабушке принадлежат две квартиры. Недавно Бородина приобрела новую квартиру.

Телеведущая пояснила, что доверяет жилью как объектам, куда можно удачно вложить средства.

«Я ненормальная, я вкладываю в квартиры. Прежде всего это было вложение. История про банки — это не мое. Куда-то отнести, чтобы потом тебе много вынесли... Вот в недвижимость я верю»,

— пояснила Бородина.

Звёзды,Ксения Бородина,
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